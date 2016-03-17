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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Базель
Севилья - Базель: обзор матча 17 марта 2016
Севилья
17.03.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Базель
35'
А. Рами
44'
К. Гамейро
45'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Базель
90'
+4
Желтая карточка
Б. Эмболо
71'
Замена
С. Иттен
️️️️
М. Янко
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
69'
61'
Замена
А. Франссон
️️️️
Б. Бьярнасон
61'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
М. Дельгадо
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
В. Иборра
61'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
М. Крон-Дели
52'
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
44'
39'
Желтая карточка
Р. Штеффен
ГОЛ! 1:0!
А. Рами
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
35'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
35
Николас Хунцикер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
4-5-1
13
Сорья
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
11
Банега
41
Кристофоро
19
Рейес
10
Иборра
7
Крон-Дели
9
Гамейро
4-3-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
4
Сафари
17
Сухи
3
Хег
34
Джака
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
11
Штеффен
10
Дельгадо
21
Янко
7
Крон-Дели
18
Эскудеро
18
Эскудеро
7
Крон-Дели
10
Иборра
20
Крыховяк
20
Крыховяк
10
Иборра
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
8
Бьярнасон
7
Франссон
7
Франссон
8
Бьярнасон
10
Дельгадо
7
Эмболо
7
Эмболо
10
Дельгадо
21
Янко
10
Иттен
10
Иттен
21
Янко
Остались в запасе
Севилья
Базель
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
35
Николас Хунцикер
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Остались в запасе
35
Николас Хунцикер
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Севилья - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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