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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 21 февраля 2016
Челси
21.02.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
5 : 1
Завершен
Манчестер Сити
34'
Д. Коста
48'
Виллиан
53'
Г. Кэхилл
65'
Э. Азар
89'
Б. Траоре
35'
Д. Фопала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Манчестер Сити
ГОЛ! 5:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Оскар
89'
Замена
Н. Матич
️️️️
Д. Оби Микел
81'
76'
Замена
К. Хамфрис
️️️️
Фернандо
Пенальти не реализован!
Оскар
74'
Замена
Оскар
️️️️
Педро
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Коста
68'
ГОЛ! 4:1!
Э. Азар
65'
64'
Желтая карточка
М. Демичелис
54'
Замена
Б. Баркер
️️️️
Б. Целина
ГОЛ! 3:1!
Г. Кэхилл
53'
ГОЛ! 2:1!
Виллиан
Пас отдал
Э. Азар
48'
35'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фопала
Пас отдал
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Азар
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
(К)
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
43
Берсант Целина
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
51
Давид Фопала
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
7
Брэндон Баркер
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
21
Баба
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
12
Оби Микел
10
Азар
10
Виллиан
9
Педро
19
Коста
4-1-1-2-2
13
Кабальеро
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Адарабиойо
11
Коларов
5
Фернандо
24
Гарсия
5
Гарсия
43
Целина
51
Фопала
17
Ихеначо
12
Оби Микел
18
Матич
18
Матич
12
Оби Микел
9
Педро
8
Оскар
8
Оскар
9
Педро
19
Коста
11
Траоре
11
Траоре
19
Коста
5
Фернандо
25
Хамфрис
25
Хамфрис
5
Фернандо
43
Целина
7
Баркер
7
Баркер
43
Целина
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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