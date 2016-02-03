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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Волеренга
ЦСКА - Волеренга: обзор матча 03 февраля 2016
ЦСКА
03.02.2016, среда, 21:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Волеренга
18'
П. Вернблум
44'
А. Головин
59'
А. Муса
77'
Б. Натхо
23'
Д. Браун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Волеренга
88'
Желтая карточка
Э. Мар Омарссон
ГОЛ! 4:1!
Б. Натхо
77'
Замена
А. Натхо
️️️️
А. Головин
73'
Замена
К. Панченко
️️️️
П. Вернблум
61'
Замена
К. Страндберг
️️️️
А. Муса
61'
60'
Замена
Р. Фалк Ларсен
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 3:1!
А. Муса
Пас отдал
М. Фернандес
59'
58'
Замена
К. Гриндхейм
️️️️
Х. Велер
56'
Желтая карточка
Д. Браун
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Игнашевич
46'
Замена
И. Помазун
️️️️
С. Чепчугов
46'
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Дзагоев
46'
ГОЛ! 2:1!
А. Головин
44'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Р. Еременко
32'
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Браун
ГОЛ! 1:0!
П. Вернблум
Пас отдал
А. Муса
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волеренга
12
Маркус Сандберг
ВР
8
Йеспер Арвидссон
ЦЗ
5
Роберт Лундстрем
ЦЗ
6
Симон Ларсен
ЦЗ
24
Хетил Велер
ЦЗ
10
Герман Штенгель
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
22
Элиас Мар Омарссон
ЦФ
26
Дешорн Браун
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
20
Амир Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Волеренга
18
Рино Фалк Ларсен
ЦП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
4-1-3-2
1
Чепчугов
6
Фернандес
5
Васин
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
10
Головин
7
Муса
4-3-3
12
Сандберг
5
Лундстрем
6
Ларсен
24
Велер
8
Арвидссон
10
Штенгель
11
Жахид
16
Берге
25
Абделлауе
26
Браун
22
Омарссон
7
Муса
10
Страндберг
10
Страндберг
7
Муса
10
Головин
20
Натхо
20
Натхо
10
Головин
1
Чепчугов
1
Помазун
1
Помазун
1
Чепчугов
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
66
Дзагоев
19
Цауня
19
Цауня
66
Дзагоев
26
Еременко
17
Миланов
17
Миланов
26
Еременко
19
Вернблум
8
Панченко
8
Панченко
19
Вернблум
26
Браун
18
Ларсен
18
Ларсен
26
Браун
24
Велер
19
Гриндхейм
19
Гриндхейм
24
Велер
Остались в запасе
ЦСКА
Волеренга
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча ЦСКА - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
12.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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