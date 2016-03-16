Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Арсенал
Барселона - Арсенал: обзор матча 16 марта 2016
Барселона
16.03.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Арсенал
19'
Неймар
63'
Л. Суарес
87'
Л. Месси
50'
М. Эль-Ненни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Арсенал
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
87'
84'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
А. Туран
78'
Замена
А. Туран
️️️️
И. Ракитич
75'
72'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ивоби
72'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
71'
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Алвес
63'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
А. Санчес
49'
Желтая карточка
М. Фламини
44'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Фламини
35'
Желтая карточка
Г. Паулиста
31'
Желтая карточка
М. Фламини
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
22
Матье
14
Маскерано
10
Алвес
5
Бускетс
8
Иньеста
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Косиельни
3
Паулиста
18
Монреаль
20
Фламини
6
Эль-Ненни
10
Озил
17
Ивоби
18
Уэлбек
4
Санчес
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
11
Ракитич
66
Туран
66
Туран
11
Ракитич
20
Фламини
13
Коклен
13
Коклен
20
Фламини
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
17
Ивоби
9
Жиру
9
Жиру
17
Ивоби
Остались в запасе
Барселона
Арсенал
1
Клаудио Браво
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Барселона - Арсенал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Россия)
Тихон Калугин (Россия)
Дополнительные помощники:
Сергей Лапочкин (Россия)
Сергей Иванов (Россия)
Резервный судья:
Николай Голубев (Россия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
Новости команд
Все
Барселона
Арсенал
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
14:57
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
Вчера, 12:35
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+