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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Барселона
Арсенал - Барселона: обзор матча 23 февраля 2016
Арсенал
23.02.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Барселона
71'
Л. Месси
83'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Барселона
84'
Желтая карточка
Ж. Пике
83'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Месси
Замена
М. Фламини
️️️️
Ф. Коклен
81'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
О. Жиру
72'
71'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
70'
Желтая карточка
Ж. Альба
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
51'
Желтая карточка
Н. Монреаль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
13
Коклен
20
Фламини
20
Фламини
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
18
Уэлбек
18
Уэлбек
9
Жиру
Остались в запасе
Арсенал
Барселона
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Арсенал - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран (Tурция) Тарик Энгюн (Tурция)
Дополнительные помощники:
Хюсейин Гечек (Tурция) Барыш Шимшек (Tурция)
Резервный судья:
Чем Сатман (Tурция)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD, Матч ТВ
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