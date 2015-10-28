Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Химки
Ахмат - Химки: обзор матча 28 октября 2015
Ахмат
28.10.2015, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Химки
29'
М. Митришев
97'
М. Митришев
69'
Ф. Дворников
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ахмат - Химки
112'
Желтая карточка
М. Гащенков
108'
Замена
С. Ефимов
️️️️
Я. Казаев
ГОЛ! 2:1!
М. Митришев
97'
89'
Желтая карточка
М. Маркосов
84'
Желтая карточка
К. Заика
Замена
Маурисио
️️️️
Ф. Пирис
79'
Замена
И. Айссати
️️️️
Г. Теодор Грозав
72'
70'
Замена
К. Родионов
️️️️
И. Кузьмичев
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дворников
41'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
В. Соколов
ГОЛ! 1:0!
М. Митришев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
14
Исмаил Айссати
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Анрик Гаджиев
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
4-1-4-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
31
Рыбус
13
Семенов
40
Уциев
21
Адилсон
37
Грозав
22
Пирис
10
Кану
14
Кузяев
95
Митришев
2-2-3-3
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
9
Лапин
27
Заика
4
Соколов
77
Гащенков
53
Казаев
9
Маркосов
9
Дворников
11
Кузьмичев
22
Пирис
8
Маурисио
8
Маурисио
22
Пирис
37
Грозав
14
Айссати
14
Айссати
37
Грозав
4
Соколов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
4
Соколов
53
Казаев
13
Ефимов
13
Ефимов
53
Казаев
11
Кузьмичев
22
Родионов
22
Родионов
11
Кузьмичев
Остались в запасе
Ахмат
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
4
Анрик Гаджиев
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
19
Олег Иванов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
4
Анрик Гаджиев
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Химки
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
Все
Ахмат
Химки
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+