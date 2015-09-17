Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Локомотив
Спортинг - Локомотив: обзор матча 17 сентября 2015
Спортинг
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа H, 1 тур
1 : 3
Завершен
Локомотив
50'
Ф. Монтеро
11'
А. Самедов
55'
А. Самедов
65'
У. Ниасс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Локомотив
Желтая карточка
Т. Гутьеррес
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Гилерме
85'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Тарасов
81'
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
80'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
М. Фернандеш
74'
Желтая карточка
Д. Тарасов
Замена
А. Мартинш
️️️️
А. Аквилани
70'
65'
ГОЛ! 1:3!
У. Ниасс
Замена
Б. Руис
️️️️
К. Манэ
63'
Замена
И. Слимани
️️️️
Ф. Монтеро
62'
61'
Желтая карточка
В. Денисов
55'
ГОЛ! 1:2!
А. Самедов
Пас отдал
У. Ниасс
ГОЛ! 1:1!
Ф. Монтеро
50'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЛЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
15
Адриен Силва
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
30
Бруно да Силва
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-2-2
1
Патрисиу
4
Джефферсон
2
Фигейреду
15
Оливейра
27
Перейра
15
Силва
20
Аквилани
20
Карлос Манэ
10
Мартинш
19
Гутьеррес
12
Монтеро
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
14
Чорлука
39
Пейчинович
29
Денисов
23
Тарасов
19
Самедов
99
Фернандеш
88
Ндинга
11
Майкон
14
Ниасс
20
Аквилани
28
Мартинш
28
Мартинш
20
Аквилани
12
Монтеро
19
Слимани
19
Слимани
12
Монтеро
20
Карлос Манэ
22
Руис
22
Руис
20
Карлос Манэ
23
Тарасов
17
Михалик
17
Михалик
23
Тарасов
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
99
Фернандеш
18
Коломейцев
18
Коломейцев
99
Фернандеш
Остались в запасе
Спортинг
Локомотив
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
30
Бруно да Силва
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
5
Налдо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
30
Бруно да Силва
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Спортинг - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Помощники судьи:
Роланд Бранднер (Aвстрия) Маттиас Винсауэр (Aвстрия)
Стадион:
Жозе Алваладе
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Спортинг
Локомотив
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
01:21
4
«Он может послать матом даже ментов»: Бубнов – о новом тренере «Локомотива»
Вчера, 22:58
3
Тарасов оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 22:41
Нового тренера «Локомотива» описали двумя словами
Вчера, 21:50
1
«Локомотив» презентовал Овчинникова на фоне могильной плиты
Вчера, 21:22
3
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Овчинникову предрекли драку с игроком «Локомотива»
01:21
4
«Он может послать матом даже ментов»: Бубнов – о новом тренере «Локомотива»
Вчера, 22:58
3
Тарасов оценил нового тренера «Локомотива»
Вчера, 22:41
Нового тренера «Локомотива» описали двумя словами
Вчера, 21:50
1
«Локомотив» презентовал Овчинникова на фоне могильной плиты
Вчера, 21:22
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+