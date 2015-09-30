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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
Манчестер Юнайтед - Вольфсбург: обзор матча 30 сентября 2015
Манчестер Юнайтед
30.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
33'
Х. Мата (П)
52'
К. Смоллинг
4'
Д. Калиджиури
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
78'
Замена
С. Юнг
️️️️
К. Треш
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Б. Швайнштайгер
72'
69'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
68'
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Арнольд
Замена
А. Перейра
️️️️
М. Депай
61'
Желтая карточка
М. Депай
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Смоллинг
Пас отдал
Х. Мата
52'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Валенсия
46'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
40'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мата
33'
32'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
36
Маттео Дармиан
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
32
Уэйн Руни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ОП
10
Макс Крузе
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
36
Дармиан
6
Смоллинг
25
Валенсия
31
Швайнштайгер
14
Шнейдерлен
32
Руни
64
Мата
10
Депай
9
Марсьяль
4-2-1-2-1
16
Бенальо
28
Треш
4
Данте
27
Налдо
13
Родригес
23
Гилявоги
27
Арнольд
10
Крузе
20
Калиджиури
7
Дракслер
12
Дост
25
Валенсия
15
Янг
15
Янг
25
Валенсия
31
Швайнштайгер
4
Джонс
4
Джонс
31
Швайнштайгер
10
Депай
8
Перейра
8
Перейра
10
Депай
28
Треш
2
Юнг
2
Юнг
28
Треш
27
Арнольд
20
Шюррле
20
Шюррле
27
Арнольд
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Вольфсбург
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Гьорги Ринг (Венгрия) Венцель Тот (Венгрия)
Дополнительные помощники:
Томаш Богнар (Венгрия) Адам Форкош (Венгрия)
Резервный судья:
Петер Береттян (Венгрия)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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