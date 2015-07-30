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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Жилина - Ворскла
Жилина - Ворскла: обзор матча 30 июля 2015
Жилина
30.07.2015, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Ворскла
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Жилина
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Жилина
- : -
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2 : 2
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Жилина
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18.10.2026
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Словакия. Найк Лига, 10 тур
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11.10.2026
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Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
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Верес
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