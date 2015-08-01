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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Ростов (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 01 августа 2015
Ростов (мол)
01.08.2015, суббота, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
15'
Ф. Кондрюков
28'
Х. Байрамян
63'
А. Шишкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Краснодар (мол)
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Ф. Кондрюков
87'
81'
Желтая карточка
Н. Гаджиев
80'
Желтая карточка
В. Стежко
Замена
Д. Машкин
️️️️
Д. Остапенко
79'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
Г. Козлов
64'
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Шишкин
55'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Е. Назаров
46'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
С. Бородин
Замена
А. Сиденко
️️️️
С. Ахмаев
46'
Замена
С. Забродин
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
А. Трошечкин
46'
Желтая карточка
С. Ахмаев
42'
ГОЛ! 2:0!
Х. Байрамян
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кондрюков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
80
Владислав Скляр
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
11
Даур Квеквескири
ПВ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Ростов (мол)
69
Никита Ковалев
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
8
Евгений Стуканов
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
Краснодар (мол)
61
Дмитрий Горячкин
ВР
97
Алексей Шишкин
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-1-2-1-2
1
Гошев
45
Лазуткин
60
Кондрюков
53
Христис
79
Гречкин
5
Трошечкин
8
Остапенко
15
Шаповалов
19
Байрамян
27
Ахмаев
50
Козлов
3-3-1-3
1
Федюшкин
9
Назаров
5
Стежко
4
Бородин
2
Черов
74
Фомин
80
Скляр
11
Квеквескири
18
Игнатьев
53
Марушко
97
Гаджиев
50
Козлов
17
Соловьев
17
Соловьев
50
Козлов
27
Ахмаев
47
Сиденко
47
Сиденко
27
Ахмаев
8
Остапенко
80
Машкин
80
Машкин
8
Остапенко
5
Трошечкин
8
Стуканов
8
Стуканов
5
Трошечкин
60
Кондрюков
69
Ковалев
69
Ковалев
60
Кондрюков
19
Байрамян
37
Забродин
37
Забродин
19
Байрамян
9
Назаров
97
Шишкин
97
Шишкин
9
Назаров
4
Бородин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
4
Бородин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Главный тренер
Игорь Гамула
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
Остались в запасе
61
Дмитрий Горячкин
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Ростов (мол) - Краснодар (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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