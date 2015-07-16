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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - Ботошани
Легия - Ботошани: обзор матча 16 июля 2015
Легия
16.07.2015, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Ботошани
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Статистика матча Легия - Ботошани
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0
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0
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
- : -
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 11 тур
Ботошани
0 : 0
10.10.2026
УТА Арад
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Ботошани
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