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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-2
СКА-Хабаровск - Спартак-2: обзор матча 16 марта 2016
СКА-Хабаровск
16.03.2016, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
54'
С. Ваганов
87'
А. Киреев
76'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-2
88'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
А. Тимофеев
ГОЛ! 2:1!
А. Киреев
87'
84'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Кацаев
77'
76'
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
Замена
А. Купчин
️️️️
С. Прокофьев
66'
64'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Гулиев
59'
Желтая карточка
Н. Фадеев
ГОЛ! 1:0!
С. Ваганов
54'
46'
Замена
А. Ходырев
️️️️
Д. Кутин
Желтая карточка
А. Воронкин
38'
Замена
П. Карасев
️️️️
А. Воронкин
37'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Н. Безлихотнов
33'
Желтая карточка
И. Эдиев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Дюпин
88
Наваловский
5
Микуцкис
5
Эдиев
10
Никифоров
3
Удалый
23
Ваганов
3
Воронкин
10
Кацаев
90
Безлихотнов
11
Прокофьев
3-2-3-1-1
47
Филиппов
4
Савичев
44
Лисинков
15
Пуцко
5
Кутин
44
Фадеев
7
Козлов
99
Гулиев
8
Самсонов
7
Каюмов
13
Обухов
10
Кацаев
88
Киреев
88
Киреев
10
Кацаев
11
Прокофьев
5
Купчин
5
Купчин
11
Прокофьев
3
Воронкин
18
Карасев
18
Карасев
3
Воронкин
90
Безлихотнов
10
Базелюк
10
Базелюк
90
Безлихотнов
5
Кутин
21
Ходырев
21
Ходырев
5
Кутин
99
Гулиев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
99
Гулиев
Тимофеев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
Тимофеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-2
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
17
Давид Озманов
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Где смотреть матч:
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