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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Шинник
Спартак-2 - Шинник: обзор матча 15 ноября 2015
Спартак-2
15.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
45'
Д. Каюмов
81'
А. Федчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Шинник
ГОЛ! 2:0!
А. Федчук
81'
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зубарев
76'
75'
Замена
А. Павленко
️️️️
Р. Войдель
72'
Замена
В. Сиротов
️️️️
А. Митасов
71'
Травма
Р. Войдель
68'
Замена
А. Мязин
️️️️
М. Платика
63'
Замена
Э. Булия
️️️️
А. Малоян
57'
Желтая карточка
В. Цховребов
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Обухов
52'
Желтая карточка
А. Пуцко
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каюмов
45'
43'
Желтая карточка
А. Малоян
Желтая карточка
А. Тимофеев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-2-1-2-1
47
Филиппов
92
Брызгалов
15
Пуцко
2
Кутепов
5
Кутин
60
Зубарев
94
Тимофеев
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Каюмов
13
Обухов
4-4-1-1
1
Малышев
97
Ятченко
15
Цховребов
33
Ламанж
2
Ндри
5
Платика
9
Митасов
7
Маляров
20
Войдель
92
Щадин
0
Малоян
60
Зубарев
8
Самсонов
8
Самсонов
60
Зубарев
13
Обухов
10
Федчук
10
Федчук
13
Обухов
9
Митасов
37
Сиротов
37
Сиротов
9
Митасов
20
Войдель
8
Павленко
8
Павленко
20
Войдель
5
Платика
87
Мязин
87
Мязин
5
Платика
0
Малоян
91
Булия
91
Булия
0
Малоян
Остались в запасе
Спартак-2
Шинник
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Дмитрий Яшин
ВР
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Спартак-2 - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
Где смотреть матч:
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