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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Арсенал
Динамо К - Арсенал: обзор матча 23 марта 2009
Динамо К
23.03.2009, понедельник, 20:00
Чемпионат Украины, 21 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
22'
А. Кравец
36'
А. Алиев
72'
А. Алиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Арсенал
Замена
Юссуф
️️️️
А. Милевский
Замена
А. Старгородский
️️️️
С. Симоненко
ГОЛ! 3:0!
А. Алиев
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
А. Иващенко
️️️️
Р. Гусев
Замена
Р. Еременко
️️️️
М. Нинкович
Желтая карточка
Р. Гусев
Замена
О. Гусев
️️️️
К. Корреа
ГОЛ! 2:0!
А. Алиев
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
А. Алиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
88
Александр Алиев
АП
77
Карлос Корреа
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
6
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
0
Жиль
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Арсенал
3
Андрей Распопов
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
20
Сергей Пивненко
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шовковский
30
Эль Каддури
0
Саблич
17
Михалик
3
Бетао
5
Вукоевич
36
Нинкович
77
Корреа
88
Алиев
0
Милевский
11
Кравец
4-4-2
1
Рева
16
Евсеев
23
Шершун
55
Матюхин
44
Симоненко
8
Гусев
4
Хомин
6
Кузнецов
20
Закарлюка
0
Жиль
7
Мазилу
0
Милевский
24
Юссуф
24
Юссуф
0
Милевский
36
Нинкович
26
Еременко
26
Еременко
36
Нинкович
77
Корреа
20
Гусев
20
Гусев
77
Корреа
44
Симоненко
11
Старгородский
11
Старгородский
44
Симоненко
8
Гусев
77
Иващенко
77
Иващенко
8
Гусев
Остались в запасе
Динамо К
Арсенал
31
Станислав Богуш
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
3
Андрей Распопов
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
20
Сергей Пивненко
ЦФ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
0
Тибериу Гиоане
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Остались в запасе
3
Андрей Распопов
ЦЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
20
Сергей Пивненко
ЦФ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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