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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Волгарь
Спартак-2 - Волгарь: обзор матча 27 июля 2015
Спартак-2
27.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
39'
И. Леонтьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Волгарь
85'
Замена
М. Яковлев
️️️️
А. Кренделев
82'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
С. Веркашанский
Замена
А. Козлов
️️️️
В. Кротов
75'
Желтая карточка
В. Кротов
70'
Замена
А. Зуев
️️️️
К. Савичев
70'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Зубарев
70'
Желтая карточка
С. Брызгалов
68'
63'
Желтая карточка
Э. Зураев
Замена
Д. Каюмов
️️️️
В. Обухов
61'
57'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Елисеев
53'
Вторая желтая
Б. Петрович
51'
Замена
А. Алхазов
️️️️
Р. Болов
ГОЛ! 1:0!
И. Леонтьев
39'
23'
Желтая карточка
Б. Петрович
Желтая карточка
В. Зубарев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Александр Козлов
ПП
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
2
Кутепов
15
Пуцко
92
Брызгалов
4
Савичев
60
Зубарев
44
Фадеев
52
Леонтьев
57
Кротов
91
Яковлев
13
Обухов
4-4-1-1
71
Бучнев
7
Зураев
28
Байрыев
13
Иванов
32
Терехов
33
Кренделев
11
Петрович
4
Елисеев
9
Веркашанский
11
Болонин
88
Болов
4
Савичев
17
Зуев
17
Зуев
4
Савичев
60
Зубарев
94
Тимофеев
94
Тимофеев
60
Зубарев
13
Обухов
7
Каюмов
7
Каюмов
13
Обухов
57
Кротов
7
Козлов
7
Козлов
57
Кротов
4
Елисеев
11
Сутормин
11
Сутормин
4
Елисеев
9
Веркашанский
15
Коломийченко
15
Коломийченко
9
Веркашанский
33
Кренделев
9
Яковлев
9
Яковлев
33
Кренделев
88
Болов
13
Алхазов
13
Алхазов
88
Болов
Остались в запасе
Спартак-2
Волгарь
16
Владислав Терешкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Владислав Терешкин
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Волгарь
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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