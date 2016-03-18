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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Спартак
Анжи - Спартак: обзор матча 18 марта 2016
Анжи
18.03.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 4
Завершен
Спартак
4'
З. Луиш
31'
Д. Глушаков
67'
К. Промес
85'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Спартак
85'
ГОЛ! 0:4!
З. Луиш
Пас отдал
Л. Мельгарехо
Замена
А. Газимагомедов
️️️️
Б. Бериша
84'
Замена
Ш. Гасанов
️️️️
Д. Лазич
83'
74'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Глушаков
70'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Е. Макеев
67'
ГОЛ! 0:3!
К. Промес
Пас отдал
Джано
65'
Травма
Е. Макеев
61'
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
Замена
Я. Боли
️️️️
Б. Хадарцев
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Глушаков
Пас отдал
Ромуло
4'
ГОЛ! 0:1!
З. Луиш
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Дарко Лазич
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Иван Маевский
ОП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
7
Камиль Агаларов
ПП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
29
Зе Луиш
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Зотов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Анжи
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
20
Амаду Мутари
ПП
10
Янник Боли
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
4-1-2-2-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
2
Жиров
4
Лазич
6
Менса
18
Маевский
6
Эбесилио
7
Агаларов
7
Бериша
10
Хадарцев
99
Абдулавов
3-3-2-1-1
32
Ребров
29
Зе Луиш
13
Гранат
16
Боккетти
34
Макеев
27
Ромуло
23
Комбаров
88
Глушаков
71
Попов
10
Промес
21
Зотов
4
Лазич
3
Гасанов
3
Гасанов
4
Лазич
7
Бериша
33
Газимагомедов
33
Газимагомедов
7
Бериша
10
Хадарцев
10
Боли
10
Боли
10
Хадарцев
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
88
Глушаков
34
Макеев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Макеев
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
Остались в запасе
Анжи
Спартак
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
20
Амаду Мутари
ПП
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Анжи - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
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