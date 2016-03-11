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Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 11 марта 2016
Кубань (ЛФЛ)
11.03.2016, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
48'
Е. Селезнев (П)
76'
С. Каретник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Замена
М. Майрович
️️️️
А. Хубулов
90'
+2
90'
+1
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Померко
Замена
Р. Концедалов
️️️️
С. Каретник
89'
88'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Д. Бруно
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Г. Букур
78'
ГОЛ! 2:0!
С. Каретник
Пас отдал
Д. Якуба
76'
Желтая карточка
Г. Букур
74'
73'
Желтая карточка
И. Таранов
71'
Замена
С. Корниленко
️️️️
М. Родич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Селезнев
48'
45'
+2
Желтая карточка
Т. Бурлак
36'
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
А. Клещенко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
22
Аподи
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
88
Арсен Хубулов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛАЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
9
Джанни Бруно
ПП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Берат Садик
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
31
Зотов
5
Армаш
24
Клещенко
22
Аподи
8
Якуба
19
Рабиу
11
Букур
88
Хубулов
31
Каретник
11
Селезнев
3-3-3-1
1
Лория
4
Бато
90
Бурлак
0
Таранов
15
Цаллагов
20
Померко
23
Родич
9
Бруно
8
Габулов
89
Молло
18
Яхович
11
Букур
52
Лобкарев
52
Лобкарев
11
Букур
31
Каретник
11
Концедалов
11
Концедалов
31
Каретник
88
Хубулов
10
Майрович
10
Майрович
88
Хубулов
9
Бруно
11
Чочиев
11
Чочиев
9
Бруно
20
Померко
91
Яковлев
91
Яковлев
20
Померко
23
Родич
12
Корниленко
12
Корниленко
23
Родич
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Владислав Шевченко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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