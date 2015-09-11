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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 11 сентября 2015
ПСЖ
11.09.2015, пятница, 21:30
Франция. Лига 1, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бордо
27'
Э. Кавани
34'
Э. Кавани
30'
А. Савье
78'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
90'
+4
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
Желтая карточка
Э. Кавани
90'
+4
86'
Замена
Д. Контенто
️️️️
В. Хазри
78'
ГОЛ! 2:2!
В. Хазри
77'
Вторая желтая
А. Савье
76'
Замена
Жуссие
️️️️
Э. Кривелли
Замена
А. Рабьо
️️️️
Б. Матюиди
75'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
72'
71'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
Замена
Л. Курзава
️️️️
Максвелл
67'
Желтая карточка
С. Орье
56'
46'
Замена
М. Гайич
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
34'
32'
Желтая карточка
А. Савье
30'
ГОЛ! 1:1!
А. Савье
Пас отдал
В. Хазри
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
8
Мотта
8
Матюиди
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
4-2-4
16
Каррассо
24
Жилберт
23
Пабло
5
Паллуа
29
Пундж
71
Бийого Поко
7
Траоре
10
Хазри
19
Морис-Белэй
6
Савье
27
Кривелли
17
Максвелл
3
Курзава
3
Курзава
17
Максвелл
8
Матюиди
14
Рабьо
14
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
7
Траоре
22
Гайич
22
Гайич
7
Траоре
10
Хазри
26
Контенто
26
Контенто
10
Хазри
27
Кривелли
20
Жуссие
20
Жуссие
27
Кривелли
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
40
Жером Приор
ВР
10
Кевин Сони
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
10
Кевин Сони
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча ПСЖ - Бордо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Помощники судьи:
Микаэль Аннонье
Седрик Моро
Резервный судья:
Йоанн Амель
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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