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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Арсенал
Вест Хэм - Арсенал: обзор матча 09 апреля 2016
Вест Хэм
09.04.2016, суббота, 14:45
Англия. Премьер-лига, 33 тур
3 : 3
Завершен
Арсенал
44'
Э. Кэрролл
45'
Э. Кэрролл
52'
Э. Кэрролл
18'
М. Озил
35'
А. Санчес
70'
Л. Косиельни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Арсенал
Желтая карточка
М. Антонио
90'
82'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
70'
ГОЛ! 3:3!
Л. Косиельни
Пас отдал
Д. Уэлбек
68'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Эль-Ненни
61'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 3:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
М. Антонио
52'
Замена
Э. Эменике
️️️️
Д. Томкинс
45'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кэрролл
45'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
А. Крессуэлл
44'
35'
ГОЛ! 0:2!
А. Санчес
Пас отдал
А. Ивоби
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Ивоби
Желтая карточка
Э. Кэрролл
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
23
Рид
21
Огбонна
8
Куяте
16
Нобл
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Антонио
4-1-1-2-2
1
Оспина
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
6
Эль-Ненни
10
Озил
17
Ивоби
18
Уэлбек
4
Санчес
5
Томкинс
10
Эменике
10
Эменике
5
Томкинс
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
6
Эль-Ненни
9
Жиру
9
Жиру
6
Эль-Ненни
Остались в запасе
Вест Хэм
Арсенал
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Вест Хэм - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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