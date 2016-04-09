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Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 09 апреля 2016
Манчестер Сити
09.04.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Вест Бромвич
19'
С. Агуэро (П)
66'
С. Насри
6'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
Замена
Г. Клиши
️️️️
С. Агуэро
90'
80'
Замена
Д. Леко
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ! 2:1!
С. Насри
66'
Замена
Я. Туре
️️️️
Ф. Делф
60'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
В. Бони
60'
33'
Желтая карточка
К. Гарднер
21'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Агуэро
19'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Сессеньон
Пас отдал
Д. МакКлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандо
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-3-2-2
1
Харт
5
Сабалета
5
Мангала
30
Отаменди
11
Коларов
5
Фернандо
16
Навас
14
Насри
18
Делф
2
Бони
10
Агуэро
4-4-2
12
Фостер
17
Честер
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
24
Флетчер
16
МакКлин
30
Сандро
29
Сессеньон
38
Бераино
23
Рондон
10
Агуэро
3
Клиши
3
Клиши
10
Агуэро
18
Делф
42
Туре
42
Туре
18
Делф
2
Бони
11
Де Брюйне
11
Де Брюйне
2
Бони
23
Рондон
8
Гарднер
8
Гарднер
23
Рондон
29
Сессеньон
17
Леко
17
Леко
29
Сессеньон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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