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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Беларусь
Россия - Беларусь: обзор матча 07 июня 2015
Россия
07.06.2015, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Беларусь
20'
А. Кокорин
76'
А. Головин
83'
А. Миранчук
90+2'
А. Кержаков
51'
С. Кисляк
66'
С. Кисляк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Россия - Беларусь
ГОЛ! 4:2!
А. Кержаков
Пас отдал
О. Шатов
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 3:2!
А. Миранчук
83'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Н. Чернов
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Головин
76'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Глушаков
75'
72'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
С. Корниленко
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ю. Жирков
71'
70'
Замена
И. Стасевич
️️️️
С. Кисляк
67'
Замена
Д. Поляков
️️️️
Е. Филипенко
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Кисляк
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Широков
61'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Кокорин
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Кисляк
Желтая карточка
И. Смольников
50'
46'
Замена
М. Володько
️️️️
С. Кривец
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Дзагоев
46'
46'
Замена
А. Гутор
️️️️
С. Черник
40'
Желтая карточка
И. Шитов
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
Ю. Жирков
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
21
Никита Чернов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Алан Дзагоев
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
17
Олег Шатов
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
4
Игорь Шитов
ЛЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ПЗ
23
Павел Нехайчик
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
10
Александр Глеб
ЦП
16
Сергей Кривец
ПП
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Россия
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Евгений Макеев
ПЗ
18
Олег Иванов
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
17
Александр Головин
АП
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
0
Денис Давыдов
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
4-4-1-1
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
21
Чернов
19
Смольников
18
Жирков
15
Широков
8
Глушаков
9
Дзагоев
17
Шатов
9
Кокорин
4-1-4-1
12
Черник
2
Драгун
21
Филипенко
4
Мартынович
4
Шитов
15
Кисляк
16
Кривец
14
Путило
10
Глеб
23
Нехайчик
8
Корниленко
21
Чернов
2
Макеев
2
Макеев
21
Чернов
9
Дзагоев
18
Иванов
18
Иванов
9
Дзагоев
8
Глушаков
7
Оздоев
7
Оздоев
8
Глушаков
18
Жирков
59
Миранчук
59
Миранчук
18
Жирков
15
Широков
17
Головин
17
Головин
15
Широков
9
Кокорин
11
Кержаков
11
Кержаков
9
Кокорин
12
Черник
1
Гутор
1
Гутор
12
Черник
21
Филипенко
5
Поляков
5
Поляков
21
Филипенко
15
Кисляк
22
Стасевич
22
Стасевич
15
Кисляк
16
Кривец
5
Володько
5
Володько
16
Кривец
8
Корниленко
11
Лаптев
11
Лаптев
8
Корниленко
Остались в запасе
Россия
Беларусь
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
0
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
6
Сергей Политевич
ЦЗ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
16
Артем Ребров
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
21
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
19
Александр Самедов
ПП
20
Алексей Ионов
ПВ
0
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
6
Сергей Политевич
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Россия - Беларусь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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