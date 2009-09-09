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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Украина
Беларусь - Украина: обзор матча 09 сентября 2009
Беларусь
09.09.2009, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 10 тур
0 : 0
Завершен
Украина
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Украина
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Шевченко
Замена
В. Глеб
️️️️
В. Кутузов
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
Л. Ковель
️️️️
С. Корниленко
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
С. Назаренко
️️️️
О. Гусев
Замена
️️️️
П. Пласконный
Желтая карточка
И. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
6
Павел Пласконный
ЦЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
10
Александр Глеб
(К)
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
13
Виталий Кутузов
ЦФ
8
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Алексей Гай
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
(К)
ЦФ
15
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Беларусь
1
Павел Чесновский
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
Украина
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
18
Сергей Назаренко
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
10
Андрей Воронин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-2-3-2
1
Жевнов
17
Сосновский
6
Пласконный
7
Омельянчук
4
Шитов
5
Юревич
10
Глеб
2
Кульчий
23
Калачев
8
Корниленко
13
Кутузов
4-1-2-1-2
12
Пятов
14
Кобин
5
Кучер
5
Чигринский
16
Мандзюк
4
Тимощук
9
Гусев
18
Гай
7
Ярмоленко
15
Милевский
7
Шевченко
8
Корниленко
9
Ковель
9
Ковель
8
Корниленко
13
Кутузов
17
Глеб
17
Глеб
13
Кутузов
9
Гусев
18
Назаренко
18
Назаренко
9
Гусев
7
Шевченко
10
Воронин
10
Воронин
7
Шевченко
Остались в запасе
Беларусь
Украина
1
Павел Чесновский
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
1
Павел Чесновский
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
22
Игорь Стасевич
ЦП
16
Сергей Кривец
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
6
Андрей Русол
ЦЗ
14
Руслан Ротань
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Беларусь - Украина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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