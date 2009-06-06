Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Украина
Хорватия - Украина: обзор матча 06 июня 2009
Хорватия
06.06.2009, суббота, 22:15
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 6, 7 тур
2 : 2
Завершен
Украина
2'
М. Петрич
68'
Л. Модрич
13'
А. Шевченко
54'
А. Гай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Украина
+1
Желтая карточка
А. Кучер
Замена
А. Русол
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Й. Леко
Желтая карточка
В. Мандзюк
Замена
М. Калиниченко
️️️️
С. Назаренко
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 2:2!
Л. Модрич
Замена
М. Манджукич
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
С. Назаренко
ГОЛ! 1:2!
А. Гай
Пас отдал
С. Назаренко
Замена
О. Вукоевич
️️️️
И. Ракитич
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Шевченко
Желтая карточка
Е. Селезнев
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
Пас отдал
Р. Ротань
ГОЛ! 1:0!
М. Петрич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Ведран Рунье
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
0
Роберт Ковач
ЦЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Младен Петрич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
5
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Алексей Гай
ЦП
14
Руслан Ротань
ЦП
18
Сергей Назаренко
ЦП
15
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
0
Дино Дрпич
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Йерко Леко
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
17
Иван Класнич
ЦФ
Украина
1
Станислав Богуш
ВР
6
Андрей Русол
ЦЗ
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Максим Калиниченко
ЦП
14
Евгений Левченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
10
Андрей Воронин
ЦФ
3-2-2-2
23
Рунье
5
Чорлука
0
Ковач
3
Шимунич
3
Праньич
11
Срна
10
Модрич
7
Ракитич
9
Петрич
18
Олич
4-1-3-2
12
Пятов
16
Мандзюк
5
Чигринский
5
Кучер
13
Шевчук
4
Тимощук
18
Гай
14
Ротань
18
Назаренко
7
Шевченко
15
Милевский
16
Леко
16
Леко
7
Ракитич
8
Вукоевич
8
Вукоевич
7
Ракитич
18
Олич
17
Манджукич
17
Манджукич
18
Олич
4
Тимощук
6
Русол
6
Русол
4
Тимощук
18
Назаренко
15
Калиниченко
15
Калиниченко
18
Назаренко
7
Шевченко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Шевченко
Остались в запасе
Хорватия
Украина
1
Стипе Плетикоса
ВР
0
Дино Дрпич
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Станислав Богуш
ВР
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
14
Евгений Левченко
ЦП
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
0
Дино Дрпич
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
17
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Богуш
ВР
15
Григорий Ярмаш
ПЗ
14
Евгений Левченко
ЦП
10
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Хорватия - Украина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 5 тур
Англия
- : -
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Португалия
2 : 1
03.07.2026
Хорватия
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:10 (прямая)
Новости команд
Все
Хорватия
Украина
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Модрич поддержал бунтующего Роналду
7 октября
1
В Лиге наций произошел «ассист на удаление»
7 октября
3
Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Хорватия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Кавазашвили: «Боюсь, Украина обыграла бы Россию в футбол»
10 октября
13
Воронин: «Больно смотреть, во что превратилась сборная Украины»
10 октября
4
Колосков: «До матча России и Украины я не доживу»
8 октября
7
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
7 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+