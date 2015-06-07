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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия - Англия
Ирландия - Англия: обзор матча 07 июня 2015
Ирландия
07.06.2015, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Англия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ирландия - Англия
Травма
Д. Уолтерс
87'
82'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Лаллана
74'
Замена
Д. Варди
️️️️
У. Руни
74'
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Г. Кэхилл
Замена
П. МакШейн
️️️️
Д. О'Ши
71'
66'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Уилшир
66'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
Г. Артер
️️️️
Г. Уилэн
63'
Замена
Ш. Гивен
️️️️
К. Вествуд
61'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Мерфи
56'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. МакКарти
46'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. МакГолдрик
46'
Желтая карточка
Д. МакКарти
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
13
Джеффри Хендрик
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Гленн Уилэн
ПП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
РФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ПЗ
18
Джек Уилшир
ЛП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Джеймс Милнер
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ирландия
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
16
Шей Гивен
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Англия
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
17
Фабиан Делф
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
21
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Чарли Остин
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
3-4-1-2
1
Вествуд
20
Уилсон
4
О'Ши
2
Коулмен
13
Хендрик
11
Брэди
8
МакКарти
6
Уилэн
7
МакГиди
21
Мерфи
15
МакГолдрик
4-3-2-1
1
Харт
16
Джонс
6
Смоллинг
15
Кэхилл
21
Бертранд
4
Милнер
8
Хендерсон
18
Уилшир
8
Лаллана
10
Стерлинг
10
Руни
1
Вествуд
16
Гивен
16
Гивен
1
Вествуд
4
О'Ши
12
МакШейн
12
МакШейн
4
О'Ши
8
МакКарти
11
МакКлин
11
МакКлин
8
МакКарти
6
Уилэн
8
Артер
8
Артер
6
Уилэн
15
МакГолдрик
9
Лонг
9
Лонг
15
МакГолдрик
21
Мерфи
14
Уолтерс
14
Уолтерс
21
Мерфи
15
Кэхилл
16
Ягиелка
16
Ягиелка
15
Кэхилл
18
Уилшир
19
Баркли
19
Баркли
18
Уилшир
8
Лаллана
14
Уолкотт
14
Уолкотт
8
Лаллана
10
Стерлинг
21
Таунсенд
21
Таунсенд
10
Стерлинг
10
Руни
11
Варди
11
Варди
10
Руни
Остались в запасе
Ирландия
Англия
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
18
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Дэвид Форд
ВР
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Алекс Пирс
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
23
Роберт Грин
ВР
14
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
17
Фабиан Делф
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
18
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ирландия - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Арнольд Хантер
(Фермана)
Стадион:
Авива-Стэдиум
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