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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Испания
Нидерланды - Испания: обзор матча 31 марта 2015
Нидерланды
31.03.2015, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Испания
11'
С. де Врей
14'
Д. Классен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Нидерланды - Испания
Замена
И. Афеллай
️️️️
М. Депай
82'
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Хунтелаар
77'
74'
Замена
А. Иньеста
️️️️
С. Касорла
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Блинд
71'
68'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Суарес
67'
Замена
С. Рамос
️️️️
Ж. Пике
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
У. Снейдер
61'
60'
Замена
А. Мората
️️️️
Хуанми
46'
Замена
Витоло
️️️️
Иско
46'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Педро
ГОЛ! 2:0!
Д. Классен
Пас отдал
М. Депай
14'
ГОЛ! 1:0!
С. де Врей
Пас отдал
У. Снейдер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ПЗ
10
Уэсли Снейдер
ЦП
14
Дэви Классен
АП
17
Лусиано Нарсинг
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
12
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Санти Касорла
ЦП
22
Иско
АП
9
Хуанми
ПВ
11
Педро
ПВ
10
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
22
Бас Дост
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Асенхо
ВР
17
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
11
Витоло
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
8
Коке
ЦП
21
Давид Сильва
АП
7
Альваро Мората
ЦФ
3-2-1-2-2
22
Вермеер
17
Блинд
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
5
Виллемс
0
Янмат
10
Снейдер
14
Классен
17
Нарсинг
19
Хунтелаар
10
Депай
3-2-1-3-1
1
Де Хеа
4
Суарес
2
Альбиоль
3
Пике
2
Карвахаль
12
Бернат
20
Касорла
11
Педро
22
Иско
9
Хуанми
10
Фабрегас
10
Снейдер
8
Вейналдум
8
Вейналдум
10
Снейдер
17
Блинд
8
Де Гузман
8
Де Гузман
17
Блинд
10
Депай
8
Афеллай
8
Афеллай
10
Депай
19
Хунтелаар
22
Дост
22
Дост
19
Хунтелаар
4
Суарес
17
Сан Хосе
17
Сан Хосе
4
Суарес
3
Пике
15
Рамос
15
Рамос
3
Пике
20
Касорла
6
Иньеста
6
Иньеста
20
Касорла
11
Педро
21
Сильва
21
Сильва
11
Педро
22
Иско
11
Витоло
11
Витоло
22
Иско
9
Хуанми
7
Мората
7
Мората
9
Хуанми
Остались в запасе
Нидерланды
Испания
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Асенхо
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
13
Тим Крул
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Касильяс
ВР
23
Серхио Асенхо
ВР
4
Марк Бартра
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Коке
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Нидерланды - Испания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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