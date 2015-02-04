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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 04 февраля 2015
Наполи
04.02.2015, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Интер
90+3'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Интер
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Раноккия
85'
Замена
Додо
️️️️
Д. Сантон
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
74'
73'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Эрнанес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Д. Де Гузман
72'
63'
Желтая карточка
Г. Пушкаш
Желтая карточка
В. Гаргано
56'
56'
Желтая карточка
Г. Медель
36'
Желтая карточка
Жуан
22'
Желтая карточка
Д. Шакири
Травма
Г. Игуаин
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
47
Георге Пушкаш
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
10
Эрнанес
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-3-1
21
Андухар
23
Стринич
3
Бритос
39
Альбиоль
3
Кулибали
5
Лопес
5
Гаргано
18
Де Гузман
17
Гамшик
7
Кальехон
9
Игуаин
4-2-1-2-1
22
Каррисо
18
Сантон
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
77
Брозович
17
Медель
10
Эрнанес
10
Шакири
47
Пушкаш
9
Икарди
18
Де Гузман
13
Гулам
13
Гулам
18
Де Гузман
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
18
Де Гузман
10
Мертенс
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Сантон
16
Додо
16
Додо
18
Сантон
10
Эрнанес
13
Гуарин
13
Гуарин
10
Эрнанес
Остались в запасе
Наполи
Интер
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
54
Исаак Донкор
ЦЗ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Неманья Видич
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Наполи - Интер
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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