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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ПСЖ - Интер
ПСЖ - Интер: обзор матча 30 декабря 2014
ПСЖ
30.12.2014, вторник, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Интер
57'
Й. Кабай
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Интер
Замена
П. Кимпембе
️️️️
К. Шантом
88'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Л. Динь
84'
74'
Замена
А. Палацци
️️️️
М. Андреолли
Замена
Максвелл
️️️️
Г. ван дер Вил
72'
Замена
Л. Моура
️️️️
Й. Кабай
60'
59'
Замена
Жонатан
️️️️
Я. М'Вила
58'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ф. Бонаццоли
ГОЛ! 1:0!
Й. Кабай
57'
Замена
Маркиньос
️️️️
С. Орье
49'
49'
Замена
Р. Крхин
️️️️
З. Кузманович
Замена
С. Сиригу
️️️️
Н. Дюшез
49'
46'
Замена
И. Донкор
️️️️
Д. Д'Амброзио
46'
Замена
Г. Камара
️️️️
Эрнанес
46'
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Ковачич
46'
Замена
Х. Пабло Каррисо
️️️️
С. Ханданович
46'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Икарди
46'
Замена
Н. Видич
️️️️
А. Раноккия
46'
Замена
Додо
️️️️
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Клеман Шантом
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Блейз Матюиди
ПП
11
Златан Ибрагимович
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Эрнанес
ЛП
8
Здравко Кузманович
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
16
Майк Меньян
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
7
Лукас Моура
ПВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
54
Исаак Донкор
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Гастон Камара
ЦП
96
Андреа Палацци
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
2
Жонатан
ПП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-4-1
1
Дюшез
12
Динь
92
Орье
6
Камара
9
ван дер Вил
8
Шантом
6
Верратти
14
Рабьо
29
Кабай
8
Матюиди
11
Ибрагимович
4-2-3-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
3
Андреолли
13
Раноккия
15
Жуан
8
Кузманович
6
М'Вила
90
Бонаццоли
8
Ковачич
10
Эрнанес
9
Икарди
1
Дюшез
46
Сиригу
46
Сиригу
1
Дюшез
9
ван дер Вил
17
Максвелл
17
Максвелл
9
ван дер Вил
8
Шантом
3
Кимпембе
3
Кимпембе
8
Шантом
92
Орье
5
Маркиньос
5
Маркиньос
92
Орье
29
Кабай
7
Моура
7
Моура
29
Кабай
12
Динь
97
Огустен
97
Огустен
12
Динь
33
Д'Амброзио
54
Донкор
54
Донкор
33
Д'Амброзио
10
Эрнанес
29
Камара
29
Камара
10
Эрнанес
3
Андреолли
96
Палацци
96
Палацци
3
Андреолли
1
Ханданович
22
Каррисо
22
Каррисо
1
Ханданович
15
Жуан
16
Додо
16
Додо
15
Жуан
13
Раноккия
15
Видич
15
Видич
13
Раноккия
90
Бонаццоли
15
Мбайе
15
Мбайе
90
Бонаццоли
8
Кузманович
21
Крхин
21
Крхин
8
Кузманович
8
Ковачич
10
Оби
10
Оби
8
Ковачич
6
М'Вила
2
Жонатан
2
Жонатан
6
М'Вила
9
Икарди
47
Пушкаш
47
Пушкаш
9
Икарди
Остались в запасе
ПСЖ
Интер
16
Майк Меньян
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
46
Томмазо Берни
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча ПСЖ - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
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