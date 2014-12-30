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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Реал - Милан
Реал - Милан: обзор матча 30 декабря 2014
Реал
30.12.2014, вторник, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 4
Завершен
Милан
34'
К. Роналду
83'
К. Бензема (П)
21'
Ж. Менез
30'
С. Эль-Шаарави
50'
С. Эль-Шаарави
72'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Милан
ГОЛ с пенальти! 2:4!
К. Бензема
83'
75'
Замена
Х. Мастур
️️️️
С. Мунтари
72'
ГОЛ! 1:4!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Ньянг
Желтая карточка
Д. Карвахаль
71'
Желтая карточка
Т. Кроос
68'
66'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
С. Эль-Шаарави
Замена
Р. де Томас
️️️️
Хесе
64'
Замена
М. Льоренте
️️️️
Иско
64'
58'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Д. Бонавентура
57'
Замена
М. Агацци
️️️️
Д. Лопес
50'
ГОЛ! 1:3!
С. Эль-Шаарави
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Ф. Коэнтрау
46'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Ильярраменди
46'
Замена
Т. Кроос
️️️️
С. Хедира
46'
Замена
К. Бензема
️️️️
Чичарито
46'
Замена
Х. Родригес
️️️️
К. Роналду
46'
46'
Замена
А. Поли
️️️️
Н. Де Йонг
46'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
Р. Монтоливо
46'
Замена
П. Армеро
️️️️
М. Альбертацци
46'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Ж. Менез
46'
Замена
Алекс
️️️️
Д. Бонера
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
А. Арбелоа
46'
Замена
Пепе
️️️️
Р. Варан
46'
46'
Замена
М. Эссьен
️️️️
К. Сапата
Замена
И. Касильяс
️️️️
К. Навас
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
Хесе
34'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Эль-Шаарави
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
14
Чичарито
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Милан
13
Диего Лопес
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ПП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
3
Пепе
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
2
Майкл Эссьен
ОП
98
Хашим Мастур
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
17
Коэнтрау
19
Варан
6
Начо
5
Арбелоа
28
Хедира
14
Ильярраменди
10
Хесе
22
Иско
7
Роналду
14
Чичарито
4-4-1-1
13
Лопес
23
Бонера
5
Мексес
25
Сапата
6
Альбертацци
18
Монтоливо
34
Де Йонг
4
Мунтари
7
Бонавентура
92
Эль-Шаарави
7
Менез
22
Иско
14
Льоренте
14
Льоренте
22
Иско
1
Навас
12
Касильяс
12
Касильяс
1
Навас
19
Варан
3
Пепе
3
Пепе
19
Варан
17
Коэнтрау
3
Льоренте
3
Льоренте
17
Коэнтрау
5
Арбелоа
14
Карвахаль
14
Карвахаль
5
Арбелоа
28
Хедира
8
Кроос
8
Кроос
28
Хедира
7
Роналду
23
Родригес
23
Родригес
7
Роналду
14
Ильярраменди
18
Бэйл
18
Бэйл
14
Ильярраменди
10
Хесе
9
де Томас
9
де Томас
10
Хесе
14
Чичарито
9
Бензема
9
Бензема
14
Чичарито
4
Мунтари
98
Мастур
98
Мастур
4
Мунтари
13
Лопес
22
Агацци
22
Агацци
13
Лопес
23
Бонера
33
Алекс
33
Алекс
23
Бонера
18
Монтоливо
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
18
Монтоливо
6
Альбертацци
7
Армеро
7
Армеро
6
Альбертацци
25
Сапата
2
Эссьен
2
Эссьен
25
Сапата
34
Де Йонг
15
Поли
15
Поли
34
Де Йонг
92
Эль-Шаарави
17
Сапонара
17
Сапонара
92
Эль-Шаарави
7
Менез
11
Паццини
11
Паццини
7
Менез
7
Бонавентура
99
Ньянг
99
Ньянг
7
Бонавентура
Остались в запасе
Реал
Милан
1
Фернандо Пачеко
ВР
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
Остались в запасе
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Реал - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
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