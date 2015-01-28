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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Кот-д'Ивуар
Камерун - Кот-д'Ивуар: обзор матча 28 января 2015
Камерун
28.01.2015, среда, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Кот-д'Ивуар
36'
М. Градель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Кот-д'Ивуар
90'
+3
Желтая карточка
С. Гбохуо
83'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Я. Туре
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Ф. Этунди
67'
60'
Замена
Ж. Талло
️️️️
С. Думбия
Замена
Л. Квеуке
️️️️
Б. Муканджо
56'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Э. Салли
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
32'
Желтая карточка
Я. Туре
28'
Замена
У. Диаррассуба
️️️️
Э. Байи
27'
Желтая карточка
Э. Байи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
15
Франк Этунди
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Кот-д'Ивуар
16
Сильвен Гбохуо
ВР
5
Сиака Тьене
ЛЗ
4
Коло Туре
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
21
Эрик Байи
ЦЗ
17
Серж Орье
ПЗ
20
Серей Ди
ЦП
15
Макс Градель
ЦП
19
Яя Туре
ЦП
7
Сейду Думбия
ЦФ
12
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Камерун
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
9
Франк Баньяк
ЦЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
4
Рауль Лоэ
ОП
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
20
Франк Ком
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Кот-д'Ивуар
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
2
Усман Диаррассуба
ЦЗ
10
Шейк Дукур
ОП
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
11
Жуниор Талло
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
4-3-1-2
1
Ондоа
12
Бедимо
3
Н'Кулу
21
Шеджу
12
Жуиоата
14
Манджек
11
Салли
17
Мбиа
8
Муканджо
13
Чупо-Мотинг
15
Этунди
3-2-3-2
16
Гбохуо
4
Туре
5
Канон
21
Байи
17
Орье
5
Тьене
20
Ди
15
Градель
19
Туре
12
Бони
7
Думбия
15
Этунди
7
Н'Жи
7
Н'Жи
15
Этунди
11
Салли
10
Абубакар
10
Абубакар
11
Салли
8
Муканджо
2
Квеуке
2
Квеуке
8
Муканджо
21
Байи
2
Диаррассуба
2
Диаррассуба
21
Байи
19
Туре
10
Дукур
10
Дукур
19
Туре
7
Думбия
11
Талло
11
Талло
7
Думбия
Остались в запасе
Камерун
Кот-д'Ивуар
20
Франк Ком
ЦП
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
4
Рауль Лоэ
ОП
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
18
Эйонг Эно
ЦП
Главный тренер
Фолькер Финке
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
20
Франк Ком
ЦП
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
4
Рауль Лоэ
ОП
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
18
Эйонг Эно
ЦП
Остались в запасе
1
Бубакар Барри
ВР
1
Саюба Манде
ВР
14
Исмаэль Диоманд
ЦП
9
Шейк Тиоте
ЦП
18
Ласина Траоре
ЦФ
3
Рожер Ассале
ЦФ
13
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Камерун - Кот-д'Ивуар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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