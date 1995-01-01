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    Франк Этунди

    #14 | Нападающий
    Имя Франк
    Фамилия Этунди
    Состав Без клуба
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 августа 1990 (32 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
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