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Расписание матчей
Кубок Африки
Мали - Камерун
Мали - Камерун: обзор матча 20 января 2015
Мали
20.01.2015, вторник, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Камерун
71'
С. Ятабаре
84'
А. Ойонго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мали - Камерун
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Ятабаре
90'
+4
Замена
М. Майга
️️️️
М. Ятабаре
86'
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Ойонго
Пас отдал
Р. Лоэ
Замена
Т. Думбия
️️️️
М. Н'Диай
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Ятабаре
Пас отдал
М. Ваге
71'
Желтая карточка
М. Н'Диай
24'
17'
Замена
Ф. Ком
️️️️
Э. Эно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
4
Салиф Кулибали
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
11
Бакари Сако
ЦП
8
Якуба Силла
ЦП
17
Мамату Н'Диай
ЦП
14
Самбу Ятабаре
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
12
Анри Бедимо
ЛЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
4
Рауль Лоэ
ОП
11
Эдгар Салли
ЦП
18
Эйонг Эно
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Мали
22
Абдулайе Самаке
ВР
1
Жермен Берт
ВР
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
11
Сигамари Диарра
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
6
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Камерун
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
9
Франк Баньяк
ЦЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
20
Франк Ком
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
15
Франк Этунди
ЦФ
2
Леонард Квеуке
ЦФ
3-5-1-1
16
Диаките
3
Тамбура
13
Ваге
4
Кулибали
17
Н'Диай
14
Ятабаре
12
Кейта
15
Диаките
8
Силла
11
Сако
7
Ятабаре
4-1-2-1-2
1
Ондоа
6
Ойонго
3
Н'Кулу
21
Шеджу
12
Бедимо
4
Лоэ
11
Салли
18
Эно
8
Муканджо
10
Абубакар
13
Чупо-Мотинг
14
Ятабаре
21
Траоре
21
Траоре
14
Ятабаре
17
Н'Диай
6
Думбия
6
Думбия
17
Н'Диай
7
Ятабаре
20
Майга
20
Майга
7
Ятабаре
18
Эно
20
Ком
20
Ком
18
Эно
Хацуков
15
Этунди
15
Этунди
Хацуков
Остались в запасе
Мали
Камерун
22
Абдулайе Самаке
ВР
11
Сигамари Диарра
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
1
Жермен Берт
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
14
Жорж Манджек
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Остались в запасе
22
Абдулайе Самаке
ВР
11
Сигамари Диарра
ЦП
9
Мохамед Траоре
ЦФ
2
Фуссени Диавара
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
15
Мохамед Конате
ЦЗ
1
Жермен Берт
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
18
Абдулайе Диаби
ЦФ
Остались в запасе
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
14
Жорж Манджек
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Касперчак
Главный тренер
Фолькер Финке
Статистика матча Мали - Камерун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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