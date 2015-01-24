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Расписание матчей
Кубок Африки
Камерун - Гвинея
Камерун - Гвинея: обзор матча 24 января 2015
Камерун
24.01.2015, суббота, 22:00
Кубок Африканских Наций, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Гвинея
13'
Б. Муканджо
42'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камерун - Гвинея
66'
Замена
Н. Кейта
️️️️
С. Сума
Замена
Ж. Жуиоата
️️️️
А. Ойонго
62'
45'
+3
Замена
А. Сиссе
️️️️
Ф. Погба
42'
ГОЛ! 1:1!
И. Траоре
Пас отдал
И. Силла
32'
Желтая карточка
Б. Фофана
ГОЛ! 1:0!
Б. Муканджо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
21
Орельен Шеджу
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Рауль Лоэ
ОП
11
Эдгар Салли
ЦП
17
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
10
Венсан Абубакар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Гвинея
1
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Кевин Констан
ЛЗ
5
Фоде Камара
ЦЗ
4
Флорентен Погба
ЦЗ
20
Баиссама Санко
ЦЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
17
Бубакар Фофана
ЦП
8
Ибрахима Траоре
ПВ
2
Мохамед Яттара
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Камерун
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Жером Жуиоата
ЦЗ
9
Франк Баньяк
ЦЗ
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
20
Франк Ком
ЦП
14
Жорж Манджек
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
15
Франк Этунди
ЦФ
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Гвинея
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
13
Абдулайе Сиссе
ЦЗ
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
21
Мохаммед Диарра
ЦП
7
Абдул Камара
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ондоа
6
Ойонго
21
Шеджу
3
Н'Кулу
12
Бедимо
4
Лоэ
11
Салли
17
Мбиа
8
Муканджо
13
Чупо-Мотинг
10
Абубакар
3-2-2-1-2
1
Яттара
5
Камара
4
Погба
20
Санко
3
Силла
10
Констан
18
Сума
17
Фофана
8
Траоре
4
Конте
2
Яттара
6
Ойонго
12
Жуиоата
12
Жуиоата
6
Ойонго
4
Погба
13
Сиссе
13
Сиссе
4
Погба
18
Сума
8
Кейта
8
Кейта
18
Сума
Остались в запасе
Камерун
Гвинея
15
Франк Этунди
ЦФ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
20
Франк Ком
ЦП
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
14
Жорж Манджек
ЦП
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
7
Абдул Камара
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
15
Франк Этунди
ЦФ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
20
Франк Ком
ЦП
9
Франк Баньяк
ЦЗ
23
Пьер Абого
ВР
1
Гай Нди-Ассембе
ВР
19
Седрик Джегуе
ЦЗ
22
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
14
Жорж Манджек
ЦП
2
Леонард Квеуке
ЦФ
Остались в запасе
16
Абдул Азиз Кейта
ВР
22
Абубакар Камара
ВР
21
Мохаммед Диарра
ЦП
14
Ланфиа Камара
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
23
Джибриль Пайе
ЛЗ
6
Камил Заятте
ЦЗ
7
Абдул Камара
ЦП
9
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
11
Идрисса Силла
ЦФ
Главный тренер
Фолькер Финке
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Камерун - Гвинея
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Главный судья:
Тессема Бамлак
Стадион:
Нуэво Эстадио де Малабо
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