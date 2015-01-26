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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Тунис
ДР Конго - Тунис: обзор матча 26 января 2015
ДР Конго
26.01.2015, понедельник, 21:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тунис
66'
Ж. Бокила
31'
А. Акаичи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДР Конго - Тунис
87'
Замена
С. Натер
️️️️
Х. Рагуэд
Замена
Г. Закуани
️️️️
С. Монгонгю
87'
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Ф. Мубеле
78'
77'
Замена
М. Али-Мансер
️️️️
В. Хазри
74'
Замена
Х. Юнес
️️️️
А. Акаичи
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бокила
Пас отдал
Д. Мбокани
66'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Седрик
60'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Акаичи
Пас отдал
Я. Шихауи
9'
Желтая карточка
М. Али Якуби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
18
Седрик
ЛП
21
Фирмин Мубеле
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Тунис
1
Аймен Матлути
ВР
13
Фержани Сасси
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
20
Мохамед Али Якуби
ЦЗ
2
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Аймен Абденнур
ЦЗ
9
Яссин Шихауи
ЦП
6
Хосине Рагуэд
ЦП
9
Ахмед Акаичи
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
20
Лема Мабиди
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
19
Жереми Бокила
ЦФ
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
15
Мохамед Али-Мансер
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
14
Стефан Натер
ЦП
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
10
Хамза Юнес
ЦФ
11
Амин Шермити
ЦФ
3-2-4-1
1
Кидиаба
3
Касусула
2
Мпеко
22
Мбемба
15
Кимваки
17
Монгонгю
18
Седрик
11
Боласи
6
Макиади
21
Мубеле
9
Мбокани
3-2-2-2
1
Матлути
20
Али Якуби
2
Бен Юссеф
3
Абденнур
21
Маслуси
12
Маалул
9
Шихауи
6
Рагуэд
10
Хазри
9
Акаичи
17
Монгонгю
14
Закуани
14
Закуани
17
Монгонгю
21
Мубеле
6
Кабананга
6
Кабананга
21
Мубеле
18
Седрик
19
Бокила
19
Бокила
18
Седрик
10
Хазри
15
Али-Мансер
15
Али-Мансер
10
Хазри
9
Акаичи
10
Юнес
10
Юнес
9
Акаичи
6
Рагуэд
14
Натер
14
Натер
6
Рагуэд
Остались в запасе
ДР Конго
Тунис
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
5
Нелсон Мунганга
ЦП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Лема Мабиди
ЦП
23
Парфэйт Манданда
ВР
8
Эрве Каж
ЦП
Главный тренер
Флоран Ибенге
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Жорж Леекенс
Остались в запасе
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
5
Нелсон Мунганга
ЦП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Лема Мабиди
ЦП
23
Парфэйт Манданда
ВР
8
Эрве Каж
ЦП
Остались в запасе
23
Селим Бен Джемия
ЦЗ
8
Эдем Ржаиби
ЦФ
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
4
Билель Мохсни
ЦЗ
7
Юссеф Мсакни
ЦП
21
Жамель Саихи
ЦП
11
Амин Шермити
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Главный тренер
Жорж Леекенс
Статистика матча ДР Конго - Тунис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
Стадион:
Эстадио де Бата
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