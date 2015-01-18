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Расписание матчей
Кубок Африки
Замбия - ДР Конго
Замбия - ДР Конго: обзор матча 18 января 2015
Замбия
18.01.2015, воскресенье, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
ДР Конго
2'
Г. Сингулума
66'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Замбия - ДР Конго
Замена
К. Мунтхали
️️️️
Н. Синкала
86'
Желтая карточка
Н. Синкала
82'
Замена
М. Муленга
️️️️
Р. Кампамба
74'
Желтая карточка
Г. Сингулума
68'
Замена
Э. Кангва
️️️️
Э. Маюка
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
Седрик
64'
Замена
Ж. Кабананга
️️️️
Э. Каж
63'
Замена
Седрик
️️️️
Ф. Мубеле
Желтая карточка
С. Сунзу
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Сингулума
Пас отдал
Ч. Лунгу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
18
Эммануэль Мбола
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
14
Кондвани Мтонга
ЦП
19
Натан Синкала
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
9
Рональд Кампамба
ЦФ
15
Гивен Сингулума
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
ДР Конго
1
Роберт Кидиаба
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
15
Жоэль Кимваки
ЦЗ
3
Килитчо Касусула
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Седрик Монгонгю
ПЗ
21
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Эрве Каж
ЦП
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Замбия
1
Данни Мунайо
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
4
Кристофер Мунтхали
ЦЗ
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Спенсер Сауту
ЦП
8
Брюс Мусаканья
ЦП
12
Эванс Кангва
ЦФ
10
Мукука Муленга
ЦФ
23
Патрик Нгома
ЦФ
21
Джексон Мванза
ЦФ
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Парфэйт Манданда
ВР
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
18
Седрик
ЛП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Лема Мабиди
ЦП
5
Нелсон Мунганга
ЦП
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
6
Жуниор Кабананга
ЦФ
4-3-3
16
Мвине
18
Мбола
6
Нкаусу
17
Калаба
13
Сунзу
14
Мтонга
19
Синкала
3
Лунгу
20
Маюка
15
Сингулума
9
Кампамба
3-2-4-1
1
Кидиаба
15
Кимваки
3
Касусула
22
Мбемба
17
Монгонгю
2
Мпеко
7
Мулумбу
11
Боласи
8
Каж
21
Мубеле
9
Мбокани
20
Маюка
12
Кангва
12
Кангва
20
Маюка
9
Кампамба
10
Муленга
10
Муленга
9
Кампамба
19
Синкала
4
Мунтхали
4
Мунтхали
19
Синкала
21
Мубеле
18
Седрик
18
Седрик
21
Мубеле
8
Каж
6
Кабананга
6
Кабананга
8
Каж
Остались в запасе
Замбия
ДР Конго
1
Данни Мунайо
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Спенсер Сауту
ЦП
8
Брюс Мусаканья
ЦП
23
Патрик Нгома
ЦФ
21
Джексон Мванза
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
20
Лема Мабиди
ЦП
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Остались в запасе
1
Данни Мунайо
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Родерик Кабве
ЛЗ
8
Лубамбо Мусонда
ЦП
7
Спенсер Сауту
ЦП
8
Брюс Мусаканья
ЦП
23
Патрик Нгома
ЦФ
21
Джексон Мванза
ЦФ
Остались в запасе
20
Лема Мабиди
ЦП
4
Кристофер Уалембо
ЦЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
12
Бавака Мабеле
ЦЗ
5
Нелсон Мунганга
ЦП
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Парфэйт Манданда
ВР
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
6
Седрик Макиади
ЦП
19
Жереми Бокила
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Главный тренер
Флоран Ибенге
Статистика матча Замбия - ДР Конго
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Информация о матче
Главный судья:
Геад Гриша
Стадион:
Нуэво Эстадио
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