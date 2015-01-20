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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Эмполи
Рома - Эмполи: обзор матча 20 января 2015
Рома
20.01.2015, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Эмполи
5'
Х. Итурбе
115'
Д. Де Росси (П)
79'
С. Верди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Рома - Эмполи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Де Росси
115'
114'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
98'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Пьянич
82'
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Верди
68'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Маккароне
Замена
А. Льяич
️️️️
Ф. Тотти
66'
57'
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Сапонара
56'
Желтая карточка
М. Бьянкетти
53'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
В. Лорини
Замена
Х. Холебас
️️️️
Э. Коул
24'
Травма
Э. Коул
21'
ГОЛ! 1:0!
Х. Итурбе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Хуан Итурбе
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Мариу Руй
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Матиас Весино
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Эмполи
11
Даниэле Кроче
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
90
Симоне Верди
АП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
3
Коул
2
Янга-Мбива
13
Астори
13
Майкон
16
Де Росси
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Итурбе
21
Дестро
10
Тотти
3-3-1-1-2
30
Басси
93
Лаксальт
93
Барба
15
Бьянкетти
16
Лорини
8
Синьорелли
6
Мариу Руй
15
Весино
17
Сапонара
10
Тавано
7
Маккароне
3
Коул
25
Холебас
25
Холебас
3
Коул
15
Пьянич
5
Паредес
5
Паредес
15
Пьянич
10
Тотти
22
Льяич
22
Льяич
10
Тотти
16
Лорини
4
Хюсай
4
Хюсай
16
Лорини
17
Сапонара
10
Зелински
10
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
90
Верди
90
Верди
7
Маккароне
Остались в запасе
Рома
Эмполи
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
11
Даниэле Кроче
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
11
Даниэле Кроче
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Эмполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
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