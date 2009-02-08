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Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 08 февраля 2009
Тоттенхэм
08.02.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
Замена
К. Гиббс
️️️️
Г. Клиши
Замена
А. Таарабт
️️️️
А. Леннон
Травма
Г. Клиши
Замена
П. Шимбонда
️️️️
В. Чорлука
Замена
Д. Бент
️️️️
Р. Павлюченко
Желтая карточка
А. Леннон
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Э. Адебайор
Вторая желтая
Э. Эбуэ
Желтая карточка
Л. Модрич
Травма
Э. Адебайор
18'
Желтая карточка
Э. Эбуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
7
Робби Кин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
10
Даррен Бент
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-2
23
Кудичини
32
Ассу-Экотто
20
Доусон
39
Вудгейт
14
Чорлука
16
Дженас
10
Модрич
8
Паласиос
12
Леннон
7
Кин
10
Павлюченко
4-4-2
1
Альмуния
3
Санья
2
Туре
36
Галлас
3
Клиши
27
Эбуэ
15
Денилсон
8
Сонг
14
Насри
25
Адебайор
32
ван Перси
14
Чорлука
39
Шимбонда
39
Шимбонда
14
Чорлука
12
Леннон
49
Таарабт
49
Таарабт
12
Леннон
10
Павлюченко
10
Бент
10
Бент
10
Павлюченко
3
Клиши
3
Гиббс
3
Гиббс
3
Клиши
25
Адебайор
32
Бендтнер
32
Бендтнер
25
Адебайор
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
1
Эурелью Гомес
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
23
Том Хаддлстоун
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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