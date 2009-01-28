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АПЛ 2026/2027
Уиган Атлетик - Ливерпуль
Уиган Атлетик - Ливерпуль: обзор матча 28 января 2009
Уиган Атлетик
28.01.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
84'
Х. Мидо (П)
43'
Й. Бенаюн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ливерпуль
Замена
Р. Кин
️️️️
С. Джеррард
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Мидо
Замена
А. Камара
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Заки
Замена
Д. Кейт
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
А. Риера
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Д. Кумас
️️️️
Д. Де Риддер
Желтая карточка
М. Фигероа
ГОЛ! 0:1!
Й. Бенаюн
Пас отдал
Х. Маскерано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
5
Райан Тэйлор
ЛП
6
Ли Каттермол
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
8
Даниэль Де Риддер
ПП
9
Амр Заки
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЛП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ЦП
8
Райан Бабел
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Уиган Атлетик
3
Эрик Эдман
ЛЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
19
Джейсон Кумас
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
7
Анри Камара
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
4-4-2
12
Поллит
3
Фигероа
20
Шарнер
17
Бойс
25
Мелхиот
5
Тэйлор
6
Каттермол
17
Браун
8
Де Риддер
0
Мидо
9
Заки
4-5-1
25
Рейна
5
Арбелоа
23
Каррагер
37
Шкртел
6
Аурелио
8
Бабел
8
Джеррард
14
Маскерано
51
Бенаюн
6
Лейва
9
Торрес
8
Де Риддер
19
Кумас
19
Кумас
8
Де Риддер
5
Тэйлор
7
Камара
7
Камара
5
Тэйлор
9
Заки
23
Родальега
23
Родальега
9
Заки
9
Торрес
77
Риера
77
Риера
9
Торрес
51
Бенаюн
7
Кейт
7
Кейт
51
Бенаюн
8
Джеррард
7
Кин
7
Кин
8
Джеррард
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ливерпуль
3
Эрик Эдман
ЛЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
3
Эрик Эдман
ЛЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
20
Оливье Капо
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Уиган Атлетик - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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