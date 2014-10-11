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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Аргентина
Бразилия - Аргентина: обзор матча 11 октября 2014
Бразилия
11.10.2014, суббота, 16:05
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Аргентина
28'
Д. Тарделли
63'
Д. Тарделли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия - Аргентина
Замена
Робиньо
️️️️
Неймар
90'
+6
Замена
Жил
️️️️
Д. Луис
89'
Замена
Кака
️️️️
Д. Тарделли
81'
75'
Замена
Э. Перес
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Д. Тарделли
Пас отдал
Д. Луис
63'
61'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
С. Агуэро
61'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Э. Ламела
40'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
Желтая карточка
Данило
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тарделли
Пас отдал
Оскар
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Джефферсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
(К)
ЛВ
8
Элиас
ОП
17
Луис Густаво
ОП
11
Оскар
ЦП
9
Диего Тарделли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
9
Серхио Агуэро
ЛВ
7
Роберто Перейра
ОП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
8
Эрик Ламела
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Бразилия
12
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Додо
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
5
Ромуло
ЦП
8
Соуза
ЦП
20
Кака
АП
7
Робиньо
ЦФ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Джефферсон
6
Луис
4
Луис
3
Миранда
13
Данило
8
Элиас
17
Густаво
11
Оскар
10
Неймар
10
Виллиан
9
Тарделли
4-1-1-3-1
9
Ромеро
4
Сабалета
17
Фернандес
15
Демичелис
16
Рохо
7
Перейра
14
Маскерано
11
Ди Мария
8
Ламела
9
Агуэро
10
Месси
4
Луис
4
Жил
4
Жил
4
Луис
9
Тарделли
20
Кака
20
Кака
9
Тарделли
10
Неймар
7
Робиньо
7
Робиньо
10
Неймар
7
Перейра
15
Перес
15
Перес
7
Перейра
9
Агуэро
21
Пасторе
21
Пасторе
9
Агуэро
8
Ламела
9
Игуаин
9
Игуаин
8
Ламела
Остались в запасе
Бразилия
Аргентина
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
12
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Додо
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
5
Ромуло
ЦП
8
Соуза
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
1
Науэль Гусман
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
22
Эвертон Рибейро
ЦП
12
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марсело Гроэ
ВР
15
Додо
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
5
Ромуло
ЦП
8
Соуза
ЦП
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
3
Леонел Вангиони
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
3
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Эвер Банега
ЦП
20
Николас Гайтан
ЦП
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Бразилия - Аргентина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
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