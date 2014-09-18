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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Риека
Стандард - Риека: обзор матча 18 сентября 2014
Стандард
18.09.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
2 : 0
Завершен
Риека
74'
Л. Киман
87'
В. Араужо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Риека
90'
Желтая карточка
Й. Иванчич
89'
Желтая карточка
М. Леовац
ГОЛ! 2:0!
В. Араужо
Пас отдал
А. Требель
87'
Желтая карточка
В. Араужо
86'
Замена
В. Араужо
️️️️
Д. Луи
84'
81'
Замена
Й. Иванчич
️️️️
В. Югович
ГОЛ! 1:0!
Л. Киман
Пас отдал
П. М'Поку
74'
Желтая карточка
П. М'Поку
70'
66'
Замена
М. Вешович
️️️️
З. Квржич
64'
Желтая карточка
И. Крстанович
63'
Замена
Мойзес
️️️️
А. Крамарич
Замена
Х. Виера
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
56'
Желтая карточка
Ж. де Сар
53'
45'
+1
Желтая карточка
М. Самарджич
Замена
П. М'Поку
️️️️
Д. Муджанги-Биа
16'
8'
Желтая карточка
З. Квржич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Риека
25
Иван Варгич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Марко Лешкович
ЦЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
89
Ведран Югович
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Матьяж Кек
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
67
Тортоль Луманза
ЛП
10
Хонатан Виера
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Риека
12
Дино Распор
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
88
Мойзес
ЦП
28
Йосип Иванчич
ЦФ
4-1-4-1
1
Кавашима
37
ван Дамм
23
Киман
22
Милец
5
Тейшейра
14
Луи
4
де Сар
16
Карсела-Гонсалес
16
Требель
63
Муджанги-Биа
9
Де Камарго
3-2-3-2
25
Варгич
19
Самарджич
31
Лешкович
27
Томечак
20
Квржич
22
Леовац
89
Югович
18
Яяло
14
Цвиянович
27
Крамарич
99
Крстанович
16
Карсела-Гонсалес
10
Виера
10
Виера
16
Карсела-Гонсалес
63
Муджанги-Биа
40
М'Поку
40
М'Поку
63
Муджанги-Биа
14
Луи
30
Араужо
30
Араужо
14
Луи
89
Югович
28
Иванчич
28
Иванчич
89
Югович
27
Крамарич
88
Мойзес
88
Мойзес
27
Крамарич
20
Квржич
23
Вешович
23
Вешович
20
Квржич
Остались в запасе
Стандард
Риека
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
67
Тортоль Луманза
ЛП
Главный тренер
Гай Лузон
12
Дино Распор
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
3
Матей Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Матьяж Кек
Остались в запасе
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
67
Тортоль Луманза
ЛП
Остались в запасе
12
Дино Распор
ВР
24
Матео Бертоша
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
3
Матей Митрович
ЦЗ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Матьяж Кек
Статистика матча Стандард - Риека
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
- : -
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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