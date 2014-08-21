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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Локомотив
Аполлон - Локомотив: обзор матча 21 августа 2014
Аполлон
21.08.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Локомотив
80'
А. Гуе Гнеки
39'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Локомотив
88'
Желтая карточка
Майкон
87'
Вторая желтая
В. Денисов
ГОЛ! 1:1!
А. Гуе Гнеки
Пас отдал
Я. Режек
80'
Замена
Тюрам
️️️️
Г. Василиу
79'
74'
Красная карточка
Я. Тигорев
Замена
Я. Режек
️️️️
К. Мерием
69'
Замена
Д. Мюлдер
️️️️
М. Стиляну
69'
65'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Д. Тарасов
62'
Желтая карточка
В. Денисов
61'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Г. Меркис
53'
46'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
У. Ниасс
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Желтая карточка
М. Стиляну
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ПЗ
20
Бертран Робер
ЛП
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ОП
14
Камиль Мерием
ЦП
13
Фотис Папулис
ПП
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
17
Уго Лопес
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
11
Ян Режек
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-2-3-1
83
Вале
88
Василиу
50
Паулу
30
Меркис
28
Стиляну
54
Амдани
16
Гульон
20
Робер
14
Мерием
13
Папулис
19
Гуе Гнеки
4-2-3-1
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
14
Чорлука
29
Денисов
28
Тигорев
23
Тарасов
19
Самедов
99
Фернандеш
11
Касаев
14
Ниасс
28
Стиляну
2
Мюлдер
2
Мюлдер
28
Стиляну
88
Василиу
34
Тюрам
34
Тюрам
88
Василиу
14
Мерием
11
Режек
11
Режек
14
Мерием
23
Тарасов
17
Михалик
17
Михалик
23
Тарасов
14
Ниасс
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
14
Ниасс
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
Остались в запасе
Аполлон
Локомотив
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
17
Уго Лопес
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Христакис Христофору
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Остались в запасе
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
17
Уго Лопес
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Аполлон - Локомотив
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон
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Аполлон
- : -
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:25 (прямая)
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