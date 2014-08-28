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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Локомотив - Аполлон
Локомотив - Аполлон: обзор матча 28 августа 2014
Локомотив
28.08.2014, четверг, 19:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аполлон
84'
Р. Павлюченко
20'
Я. Режек
51'
Ф. Папулис
77'
Тюрам
82'
У. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Аполлон
85'
Замена
А. Хараламбус
️️️️
М. Гульон
ГОЛ! 1:4!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Миранчук
84'
82'
ГОЛ! 0:4!
У. Лопес
79'
Замена
У. Лопес
️️️️
Ф. Папулис
77'
ГОЛ! 0:3!
Тюрам
72'
Желтая карточка
Б. Вале
Желтая карточка
Р. Шишкин
69'
67'
Желтая карточка
М. Гульон
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Касаев
66'
63'
Замена
Тюрам
️️️️
К. Мерием
56'
Желтая карточка
М. Стиляну
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Фернандеш
53'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
У. Ниасс
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Папулис
36'
Желтая карточка
Г. Меркис
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Режек
Желтая карточка
Я. Дюрица
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
(К)
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
11
Майкон
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
49
Роман Шишкин
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
20
Бертран Робер
ЛЗ
30
Георгис Меркис
(К)
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ПЗ
10
Гастон Сангой
ЛП
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ОП
14
Камиль Мерием
ЦП
13
Фотис Папулис
ПП
11
Ян Режек
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
17
Уго Лопес
ЦП
34
Тюрам
ЦФ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
2
Серасхов
4
Дюрица
14
Чорлука
39
Пейчинович
23
Тарасов
49
Шишкин
11
Майкон
99
Фернандеш
11
Касаев
14
Ниасс
4-2-3-1
83
Вале
28
Стиляну
30
Меркис
50
Паулу
20
Робер
54
Амдани
16
Гульон
13
Папулис
14
Мерием
10
Сангой
11
Режек
99
Фернандеш
59
Миранчук
59
Миранчук
99
Фернандеш
11
Касаев
19
Самедов
19
Самедов
11
Касаев
14
Ниасс
10
Павлюченко
10
Павлюченко
14
Ниасс
16
Гульон
27
Хараламбус
27
Хараламбус
16
Гульон
14
Мерием
34
Тюрам
34
Тюрам
14
Мерием
13
Папулис
17
Лопес
17
Лопес
13
Папулис
Остались в запасе
Локомотив
Аполлон
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Остались в запасе
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
19
Абрахам Гуе Гнеки
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Локомотив - Аполлон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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0 : 1
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Локомотив
0 : 4
01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
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Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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1 : 0
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2 : 2
31.10.2026
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0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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