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Судьи
Главный судья:
Даниэле Орсато (Чио)

Интер - Рома

25.04.2015, Суббота, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол 3" 21:40 (прямая) Италия. Серия А, 32 тур Интер - Рома
Италия. Серия А (2014/2015)
13 тур
30 ноября, воскресенье 22:45 Рома 4:2 Интер
Товарищеские матчи 2014

2 августа, суббота 21:00 Интер 2:0 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:45 Рома 0:0 Интер
7 тур
5 октября, суббота 22:45 Интер 0:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 17 апреля, среда 22:45 Интер 2:3 Рома
Италия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 23 января, среда 23:45 Рома 2:1 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
21 тур
20 января, воскресенье 23:45 Рома 1:1 Интер
2 тур
2 сентября, воскресенье 22:45 Интер 1:3 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Интер
3 тур
17 сентября, суббота 22:45 Интер 0:0 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 22:45 Интер 5:3 Рома
5 тур
25 сентября, суббота 22:45 Рома 1:0 Интер
Суперкубок Италии 2010
Финал
21 августа, суббота 22:45 Интер 3:1 Рома
Италия. Кубок (2009/2010)
Финал
5 мая, среда 22:45 Интер 1:0 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
31 тур
27 марта, суббота 20:00 Рома 2:1 Интер
12 тур
8 ноября, воскресенье 22:45 Интер 1:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 22:30 Интер 3:3 Рома
7 тур
19 октября, воскресенье 22:30 Рома 0:4 Интер
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 22:45 Интер 2:1 Рома
Суперкубок Италии 2008
Финал
24 августа, воскресенье 22:45 Интер 2:2
(6:5)п		 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Интер 1:1 Рома
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Рома 1:4 Интер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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