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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 25 апреля 2015
Ростов (мол)
25.04.2015, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 1
Завершен
Динамо (мол)
13'
А. Каляшин (АГ)
41'
А. Трошечкин
73'
В. Левин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
Замена
Д. Остапенко
️️️️
А. Степанов
88'
87'
Желтая карточка
А. Каляшин
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Су Ю
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Левин
Желтая карточка
Ф. Кондрюков
71'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Трошечкин
70'
64'
Замена
М. Могулкин
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
М. Платика
62'
46'
Замена
И. Денисов
️️️️
А. Степанов
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Моргунов
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
В. Сарамутин
46'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Алтунин
ГОЛ! 2:0!
А. Трошечкин
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Каляшин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Михаил Платика
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
97
Антон Алтунин
ЦП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
8
Даниил Остапенко
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Динамо (мол)
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Иван Зириков
ВР
74
Никита Климов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
77
Михаил Могулкин
ЦП
85
Никита Канавин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
3-3-2-2
82
Суслов
79
Гречкин
60
Кондрюков
53
Христис
17
Демченко
5
Трошечкин
2
Мартынов
5
Платика
86
Ю
30
Степанов
50
Козлов
4-3-2-1
31
Лещук
91
Степанов
8
Каляшин
25
Ярмолицкий
18
Морозов
97
Алтунин
27
Сарамутин
88
Левин
6
Кузьмин
14
Моргунов
96
Максименко
30
Степанов
8
Остапенко
8
Остапенко
30
Степанов
86
Ю
23
Николич
23
Николич
86
Ю
5
Трошечкин
27
Ахмаев
27
Ахмаев
5
Трошечкин
6
Кузьмин
77
Могулкин
77
Могулкин
6
Кузьмин
14
Моргунов
17
Горбунов
17
Горбунов
14
Моргунов
27
Сарамутин
17
Иванов
17
Иванов
27
Сарамутин
97
Алтунин
18
Каташевский
18
Каташевский
97
Алтунин
91
Степанов
27
Денисов
27
Денисов
91
Степанов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
85
Никита Канавин
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Иван Зириков
ВР
Остались в запасе
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
85
Никита Канавин
ЦП
74
Никита Климов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
67
Павел Фарафонов
ЦП
1
Станислав Черчесов
ВР
84
Иван Зириков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Иванников
(Ставрополь)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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