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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Ростов (мол)
Уфа (мол) - Ростов (мол): обзор матча 09 ноября 2014
Уфа (мол)
09.11.2014, воскресенье, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 1
Завершен
Ростов (мол)
7'
И. Безденежных
74'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Желтая карточка
В. Суслов
Желтая карточка
А. Пономарев
89'
75'
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
Г. Козлов
74'
ГОЛ! 1:1!
Н. Николич
Замена
А. Пономарев
️️️️
Д. Гильманов
73'
Замена
Р. Акбашев
️️️️
С. Тамразов
73'
63'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Сиденко
54'
Замена
К. Кулабухов
️️️️
М. Мартынов
ГОЛ! 1:0!
И. Безденежных
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
79
Олег Купряков
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
6
Виллиам
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Уфа (мол)
52
Руслан Агаев
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
89
Кирилл Панчихин
ЦП
93
Руслан Акбашев
ЦП
78
Александр Пономарев
ЦФ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
15
Руслан Шаповалов
ПП
4-5-1
23
Леонов
90
Шайбеков
85
Салихов
34
Тумасян
79
Купряков
80
Гильманов
95
Кречетов
87
Безденежных
6
Виллиам
50
Тамразов
98
Якупов
4-1-2-3
82
Суслов
2
Мартынов
45
Лазуткин
53
Христис
17
Демченко
5
Трошечкин
47
Сиденко
8
Остапенко
23
Николич
30
Степанов
50
Козлов
50
Тамразов
93
Акбашев
93
Акбашев
50
Тамразов
80
Гильманов
78
Пономарев
78
Пономарев
80
Гильманов
50
Козлов
15
Шаповалов
15
Шаповалов
50
Козлов
47
Сиденко
8
Карташов
8
Карташов
47
Сиденко
2
Мартынов
5
Кулабухов
5
Кулабухов
2
Мартынов
Остались в запасе
Уфа (мол)
Ростов (мол)
96
Арсен Бенифанд
ЦП
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
52
Руслан Агаев
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
69
Никита Ковалев
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
96
Арсен Бенифанд
ЦП
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
89
Кирилл Панчихин
ЦП
52
Руслан Агаев
ВР
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Уфа (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Звезда
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