Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Урал (мол)
Динамо (мол) - Урал (мол): обзор матча 23 августа 2014
Динамо (мол)
23.08.2014, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
Урал (мол)
64'
А. Моргунов
82'
А. Бабушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Урал (мол)
90'
+3
Замена
Н. Мамонов
️️️️
М. Филиппов
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Бабушкин
Замена
П. Фарафонов
️️️️
А. Катрич
74'
70'
Замена
А. Бабушкин
️️️️
А. Омарбеков
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Моргунов
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Моргунов
64'
63'
Замена
Н. Дурандин
️️️️
Э. Гулиев
Замена
Н. Обольский
️️️️
А. Максименко
61'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Кузьмин
57'
46'
Замена
Е. Шумихин
️️️️
И. Чудин
46'
Замена
И. Сабирзянов
️️️️
И. Ламбарский
Желтая карточка
Д. Живоглядов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
14
Александр Моргунов
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Урал (мол)
99
Дмитрий Арапов
ВР
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
38
Арсен Омарбеков
ЦЗ
4
Данил Чернов
ЦЗ
42
Михаил Филиппов
ЦП
95
Дмитрий Давлетшин
ЦП
31
Никита Тихонов
ЦП
94
Александр Кашкаров
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Бахтин
Динамо (мол)
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Антон Алтунин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
67
Павел Фарафонов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Урал (мол)
13
Андрей Тимофеев
ВР
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
55
Евгений Шумихин
ЦП
38
Никита Мамонов
ЦП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
95
Александр Бабушкин
ЦФ
81
Никита Дурандин
ЦФ
4-1-3-2
31
Лещук
18
Морозов
91
Степанов
17
Иванов
27
Живоглядов
47
Зобнин
6
Кузьмин
14
Моргунов
88
Ташаев
96
Максименко
77
Катрич
3-5-1-1
99
Арапов
32
Дорожинский
38
Омарбеков
4
Чернов
95
Давлетшин
94
Кашкаров
27
Чудин
19
Ламбарский
31
Тихонов
42
Филиппов
71
Гулиев
6
Кузьмин
88
Левин
88
Левин
6
Кузьмин
14
Моргунов
18
Каташевский
18
Каташевский
14
Моргунов
77
Катрич
67
Фарафонов
67
Фарафонов
77
Катрич
96
Максименко
9
Обольский
9
Обольский
96
Максименко
19
Ламбарский
4
Сабирзянов
4
Сабирзянов
19
Ламбарский
38
Омарбеков
95
Бабушкин
95
Бабушкин
38
Омарбеков
71
Гулиев
81
Дурандин
81
Дурандин
71
Гулиев
27
Чудин
55
Шумихин
55
Шумихин
27
Чудин
42
Филиппов
38
Мамонов
38
Мамонов
42
Филиппов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Урал (мол)
97
Антон Алтунин
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Остались в запасе
97
Антон Алтунин
ЦП
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
68
Денис Сиднев
ЦЗ
8
Александр Каляшин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
62
Резо Гавтадзе
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
Главный тренер
Игорь Бахтин
Статистика матча Динамо (мол) - Урал (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Урал (мол)
- : -
20.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Алмаз-Антей
3 : 0
23.10.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Стадион:
Родина
Новости команд
Все
Динамо (мол)
Урал (мол)
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+