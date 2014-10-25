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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 25 октября 2014
ПСЖ
25.10.2014, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
3 : 0
Завершен
Бордо
45+2'
Л. Моура (П)
52'
Л. Моура (П)
80'
Э. Лавесси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
ГОЛ! 3:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
Б. Матюиди
80'
76'
Замена
Д. Контенто
️️️️
Г. Сертик
Желтая карточка
С. Сиригу
72'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Л. Моура
64'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
61'
60'
Замена
Э. Сала
️️️️
Т. Туре
59'
Замена
Ю. Каабуни
️️️️
Д. Ролан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Моура
52'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Моура
45'
+2
36'
Красная карточка
А. Бийого Поко
Замена
С. Орье
️️️️
Ж. Баэбек
31'
Красная карточка
Г. ван дер Вил
27'
Желтая карточка
Т. Мотта
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ОП
22
Грегори Сертик
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
4
Диего Ролан
ПП
10
Вахби Хазри
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Бордо
26
Ажбе Юг
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Юнес Каабуни
ЦП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-1-2-2-1
46
Сиригу
17
Максвелл
3
Силва
4
Луис
9
ван дер Вил
8
Мотта
6
Верратти
8
Матюиди
15
Пасторе
7
Моура
38
Баэбек
4-2-2-2
16
Каррассо
36
Фобер
4
Ямбере
5
Паллуа
29
Пундж
71
Бийого Поко
22
Сертик
4
Ролан
18
Плашил
14
Туре
10
Хазри
38
Баэбек
92
Орье
92
Орье
38
Баэбек
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
7
Моура
22
Лавесси
22
Лавесси
7
Моура
4
Ролан
13
Каабуни
13
Каабуни
4
Ролан
22
Сертик
26
Контенто
26
Контенто
22
Сертик
14
Туре
22
Сала
22
Сала
14
Туре
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
26
Ажбе Юг
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
Остались в запасе
26
Ажбе Юг
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча ПСЖ - Бордо
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Парк де Пренс
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