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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 04 апреля 2015
Боруссия Д
04.04.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
36'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бавария
89'
Желтая карточка
С. Роде
79'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
И. Гюндоган
78'
74'
Желтая карточка
Х. Алонсо
68'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Ф. Лам
Замена
С. Кагава
️️️️
Я. Блащиковски
66'
Замена
А. Рамос
️️️️
К. Кампль
66'
57'
Замена
С. Роде
️️️️
Б. Швайнштайгер
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Шмельцер
28'
Желтая карточка
П. Обамеянг
21'
19'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ПАЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
21
Филипп Лам
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Синдзи Кагава
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
19
Папастатопулос
29
Шмельцер
5
Бендер
44
Кампль
20
Гюндоган
16
Блащиковски
18
Ройс
7
Обамеянг
4-2-2-2
1
Нойер
4
Бенатиа
17
Боатенг
4
Данте
24
Бернат
13
Рафинья
3
Алонсо
21
Лам
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Гюндоган
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
10
Кагава
16
Блащиковски
44
Кампль
20
Рамос
20
Рамос
44
Кампль
31
Швайнштайгер
17
Роде
17
Роде
31
Швайнштайгер
21
Лам
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Лам
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
28
Жереми Дудзяк
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
25
Пепе Рейна
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
28
Жереми Дудзяк
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 19:25 (прямая)
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