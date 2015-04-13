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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

Ростов - Спартак

13.04.2015, Понедельник, 19:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: "Наш футбол" 19:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 23 тур Ростов - Спартак Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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