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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)

Ростов - Кубань (ЛФЛ)

16.03.2015, Понедельник, 19:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Россия. Премьер-лига, 19 тур Ростов - Кубань (ЛФЛ) Молодежные команды: 1 - 1
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
2 тур
8 августа, пятница 20:30 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 19:00 Ростов 0:0 Кубань (ЛФЛ)
12 тур
6 октября, воскресенье 20:15 Кубань (ЛФЛ) 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 15:45 Ростов 0:2 Кубань (ЛФЛ)
13 тур
26 октября, пятница 20:30 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
20 тур
13 августа, суббота 21:00 Ростов 1:2 Кубань (ЛФЛ)
5 тур
16 апреля, суббота 16:15 Кубань (ЛФЛ) 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
22 тур
19 сентября, суббота 16:15 Ростов 3:3 Кубань (ЛФЛ)
8 тур
11 мая, понедельник 19:00 Кубань (ЛФЛ) 0:0 Ростов
Россия. Первый дивизион 2008
36 тур
28 сентября, воскресенье 20:00 Ростов 1:0 Кубань (ЛФЛ)
16 тур
7 июня, суббота 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Ростов
6 тур
21 апреля, суббота 15:30 Ростов 0:1 Кубань (ЛФЛ)
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
12 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Кубань (ЛФЛ)
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Кубань (ЛФЛ) 3:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 12 тур
2 июля, четверг 00:00 Ростов 1:1 Кубань (ЛФЛ)
Первый этап, 3 тур
9 апреля, четверг 00:00 Кубань (ЛФЛ) 0:2 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 7 3 58:17 +41 67
2. ЦСКА 30 19 3 8 67:27 +40 60
3. Краснодар 30 17 9 4 52:27 +25 60
4. Динамо М 30 14 8 8 53:36 +17 50
5. Рубин 30 13 9 8 39:33 +6 48
6. Спартак М 30 12 8 10 42:42 0 44
7. Локомотив 30 11 10 9 31:25 +6 43
8. Мордовия 30 11 5 14 22:43 -21 38
9. Ахмат 30 10 7 13 30:30 0 37
10. Кубань (ЛФЛ) 30 8 12 10 32:36 -4 36
11. Амкар-Пермь 30 8 8 14 25:42 -17 32
12. Уфа 30 7 10 13 26:39 -13 31
13. Урал 30 9 3 18 31:44 -13 30
14. Ростов 30 7 8 15 27:51 -24 29
15. Торпедо М 30 6 11 13 28:45 -17 29
16. Арсенал Т 30 7 4 19 20:46 -26 25
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