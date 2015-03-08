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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Уфа
Динамо - Уфа: обзор матча 08 марта 2015
Динамо
08.03.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Уфа
10'
А. Ионов
18'
М. Вальбуэна
71'
К. Кураньи
29'
Марсиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Уфа
83'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
И. Пауревич
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Ванкер
79'
ГОЛ! 3:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Юсупов
71'
64'
Желтая карточка
А. Засеев
Замена
К. Кураньи
️️️️
А. Кокорин
64'
62'
Замена
Д. Карлос
️️️️
И. Шевченко
59'
Замена
М. Семакин
️️️️
Э. Фримпонг
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ионов
37'
29'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Марсиньо
ГОЛ! 2:0!
М. Вальбуэна
Пас отдал
В. Ванкер
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
3
Павел Аликин
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
(К)
ОП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Игорь Шевченко
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
11
Диего Карлос
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
18
Жирков
4
Самба
15
Губочан
34
Козлов
21
Ванкер
27
Денисов
10
Джуджак
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
4-2-3-1
1
Юрченко
3
Аликин
33
Сухов
13
Верховцов
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
99
Шевченко
5
Фримпонг
10
Марсиньо
99
Ханджич
11
Ионов
4
Юсупов
4
Юсупов
11
Ионов
21
Ванкер
47
Зобнин
47
Зобнин
21
Ванкер
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Кураньи
9
Кокорин
29
Пауревич
70
Сафрониди
70
Сафрониди
29
Пауревич
99
Шевченко
11
Карлос
11
Карлос
99
Шевченко
5
Фримпонг
14
Семакин
14
Семакин
5
Фримпонг
Остались в запасе
Динамо
Уфа
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
77
Анатолий Катрич
ПВ
21
Роман Березовский
ВР
1
Антон Шунин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Динамо - Уфа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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